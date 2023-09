Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag schwächer

Bayer im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 45,59 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 45,59 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,52 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 85.750 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Gewinne von 44,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (45,52 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 0,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11.044,00 EUR, gegenüber 12.819,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,85 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,24 EUR je Aktie.

