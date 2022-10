Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,18 EUR

0,95% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 51,72 EUR ab. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 51,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.355 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. 23,93 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 79,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2022. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.819,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

AstraZeneca-Aktie höher: FDA erteilt erste Zulassung für Imjudo

Erste Schätzungen: Bayer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bayer-Aktie in Grün: Bayer will Elinzanetant auch für Brustkrebs-Patientinnen entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com