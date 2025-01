Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 21,76 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 21,76 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 21,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.610.246 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 29.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,39 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 30,68 Prozent niedriger. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,39 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,13 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 vorlegen. Am 03.03.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Aktie aus.

