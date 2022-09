Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer

Aktien in diesem Artikel Bayer 47,12 EUR

Um 09:22 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 47,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 47,50 EUR. Bei 47,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.178 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 29,62 Prozent niedriger. Bei 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,75 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 12.819,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.854,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Bayer am 08.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,86 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Bayer: Mit Agrar und Pharma in den Branchen der Zukunft gut positioniert

Bayer-Aktie freundlich: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

Bayer-Aktie etwas tiefer: Bayer beginnt offenbar mit Suche nach neuem Chef - Baumann könnte Vertrag aber erfüllen

