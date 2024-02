Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 28,38 EUR ab.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 28,38 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,99 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.317.962 Bayer-Aktien.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 118,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 27,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 3,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,53 EUR je Bayer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,22 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,99 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

