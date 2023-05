Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,55 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 54,65 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 54,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,50 EUR. Bisher wurden heute 156.683 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 67,49 EUR markierte der Titel am 02.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 23,49 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR erwirtschaftet worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.389,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bayer-Aktie leichter: Bayer begibt neue Senior Bonds über 3 Milliarden Euro

Hot Stocks heute: "Max Pain" durch die Optionsmärkte - IBU-tec meldet Auftrag - Bayer attraktiv

Bayer-Aktie schwächelt dennoch: Zulassung in China für Bayers Nierenmedikament Kerendia

