Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Rot

Die Bayer-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 52,27 EUR abwärts. Bei 52,16 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 304.902 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 67,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2022). 23,12 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,91 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 19,05 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,33 EUR.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 12.819,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.854,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,85 EUR im Jahr 2022 aus.

