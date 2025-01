Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 21,49 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 21,49 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie sank bis auf 21,48 EUR. Bei 21,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 347.405 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 16,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,13 EUR.

Bayer gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,97 Mrd. EUR, gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Bayer-Aktie.

