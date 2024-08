Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Freitagmittag ins Plus

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 27,91 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 27,91 EUR. Bei 27,99 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245.934 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 10,55 Prozent wieder erreichen.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,89 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2024. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

