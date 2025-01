Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 21,80 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 21,80 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 21,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,94 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 867.607 Aktien.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 15,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,13 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,97 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,97 EUR im Jahr 2024 aus.

