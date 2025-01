Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bayer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 21,62 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 21,62 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 21,58 EUR. Bei 21,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.713.144 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 43,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 17,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,13 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,97 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,34 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 03.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,97 EUR je Aktie belaufen.

