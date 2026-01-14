DAX25.505 +0,4%Est506.040 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.740 ±0,0%Bitcoin78.960 +1,1%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,69 +0,6%Gold4.622 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
Allianz wird zur KI-gesteuerten Gewinnmaschine mit Neubewertungspotenzial! Allianz wird zur KI-gesteuerten Gewinnmaschine mit Neubewertungspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Bayern soll drei Fusionsreaktoren bekommen

13.01.26 15:25 Uhr

BAD STAFFELSTEIN (dpa-AFX) - Die CSU setzt in Bayern auf den Bau von drei Fusionsreaktoren zur Energiegewinnung. Das teilte Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder bei der Klausur der CSU-Landtagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz mit. Bisher gibt es weltweit noch keinen Fusionsreaktor.

Wer­bung

"Wir wollen da ein absolut internationaler Player sein", betonte Söder. Er sagte auf Nachfrage, dass Bayern hier eng mit dem Bund kooperiere. Derartige Projekte seien nicht über Nacht umsetzbar, die Weichen würden aber in diesem Jahr gestellt.

"Alpha" in Garching bei München und "Stellaris" in Gundremmingen

Konkret sehen die Planungen den Bau eines Demonstrationsreaktors in Garching bei München vor. Dort erforscht das Projekt "Alpha" noch, wie eine kommerzielle Nutzung der Magnetfusions-Technologie machbar ist - also dass mehr Energie rauskommt, als reingesteckt wird. In Gundremmingen wiederum soll auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks bereits der Bau des ersten kommerziellen Fusionsreaktors - technisch identisch zu Garching - vorangetrieben werden.

Söder will auch einen Laserreaktor in "Südbayern"

Die Anlage des Projektes "Stellaris" könnte nach Einschätzung von Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) schon in etwa 15 Jahren in Betrieb gehen, wie die "Augsburger Allgemeine" berichtete. Laut Söder gibt es ferner den Wunsch, in Südbayern einen kommerziellen Fusionsreaktor mit Lasertechnologie an den Start zu bringen. Hierzu seien aber weitere Details noch nicht spruchreif.

Wer­bung

Blume sieht weltweites Wettrennen bei Fusionstechnologie

"Geschwindigkeit bei der Fusion ist jetzt alles", sagte Blume der Deutschen Presse-Agentur in München. Es gebe ein weltweites Wettrennen bei der Erforschung wie Nutzung der Technologie. "Da wollen wir dabei sein." Auf Nachfrage betonte Blume, in Garching könne der Reaktor bis Anfang der 30er Jahre stehen, er solle Teil der Hightech-Agenda Deutschland sein. In Gundremmingen werde das Projekt von privaten Investoren vorangetrieben.

Auch die anderen ehemaligen Atomkraftwerkstandorte sollen laut Söder in Zukunft für Neuansiedlungen neuer Technologien genutzt werden. Dort gebe es Energieleitungen und damit Energieversorgung in maximaler Form, um erfolgreich zu sein./had/DP/men