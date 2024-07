BayWa Aktie News: BayWa am Mittag im Keller

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BayWa. Die BayWa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,0 Prozent auf 15,26 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,0 Prozent auf 15,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der BayWa-Aktie ging bis auf 15,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.746 BayWa-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BayWa-Aktie derzeit noch 153,60 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,74 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BayWa-Aktie liegt somit 3,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,525 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BayWa-Aktie bei 39,80 EUR.

Am 25.03.2024 äußerte sich BayWa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BayWa ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BayWa am 08.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte BayWa die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,018 EUR je BayWa-Aktie in den Büchern stehen.

