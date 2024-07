BayWa Aktie News: BayWa am Mittwochmittag im Bärenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BayWa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BayWa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 8,0 Prozent auf 9,75 EUR abwärts.

Der BayWa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 8,0 Prozent auf 9,75 EUR. Die BayWa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,50 EUR ab. Bei 10,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.447 BayWa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 296,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BayWa-Aktie 2,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BayWa-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die BayWa-Aktie im Durchschnitt mit 39,80 EUR.

Am 08.05.2024 hat BayWa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BayWa 0,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,19 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 17,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BayWa am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,260 EUR je BayWa-Aktie.

