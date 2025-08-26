DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,20 -4,4%Dow45.524 -0,3%Nas21.428 -1,3%Bitcoin92.673 -3,8%Euro1,1699 +0,2%Öl68,13 -0,2%Gold3.445 +0,8%
BBVA passt Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende an

29.08.25 19:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,26 EUR -0,06 EUR -1,87%
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
15,52 EUR -0,04 EUR -0,26%
DOW JONES--Die spanische Bank BBVA hat ihre Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat. Das Angebot von einer BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar gelte nun für 5,5483 Sabadell-Stammaktien, teilte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit.

Die Bank hatte das Angebot bereits Ende März angepasst, um die Schlussdividenden beider Unternehmen für 2024 zu berücksichtigen, und eine BBVA-Aktie plus 0,70 Euro in bar für je 5,3456 Sabadell-Stammaktien geboten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 13:22 ET (17:22 GMT)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
11.07.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
24.06.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
