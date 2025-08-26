BBVA passt Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende an
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die spanische Bank BBVA hat ihre Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat. Das Angebot von einer BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar gelte nun für 5,5483 Sabadell-Stammaktien, teilte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit.
Die Bank hatte das Angebot bereits Ende März angepasst, um die Schlussdividenden beider Unternehmen für 2024 zu berücksichtigen, und eine BBVA-Aktie plus 0,70 Euro in bar für je 5,3456 Sabadell-Stammaktien geboten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 29, 2025 13:22 ET (17:22 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco de Sabadell SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco de Sabadell SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2025
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.2024
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2024
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.2024
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen