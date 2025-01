Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Bechtle legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 31,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 31,54 EUR. Mit einem Wert von 31,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.225 Bechtle-Aktien.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 16.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,689 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,60 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

