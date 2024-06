Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 45,02 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 45,02 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 45,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 794 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 34,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,747 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,81 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 08.05.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,28 EUR fest.

