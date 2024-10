Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 39,00 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 39,00 EUR. Bei 38,80 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,42 EUR. Zuletzt wechselten 17.590 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,80 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 09.08.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone