Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle verzeichnet Verluste

Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 173,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 172,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.382 Bechtle-Aktien.

Am 30.11.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 190,70 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,35 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,25 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 5,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Kunden des öffentlichen Sektors. Bechtle bietet umfassende Dienstleistung von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services sowie Schulungen bis zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens. Dazu kommt der Handel mit IT-Technik über Internet, Katalog und Telefon. Zu den Marken des Unternehmens gehören ARP, BECHTLE DIRECT und COMSOFT DIRECT.

