Bechtle Aktie News: Bechtle steigt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,08 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 39,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 39,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.450 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,40 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 35,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,60 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 09.05.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Wie Experten die Bechtle-Aktie im Mai einstuften

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren gekostet

Bechtle-Aktie legt dennoch zu: Jefferies senkt Ziel für Bechtle