Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,80 EUR an der Tafel.

Die Bechtle-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 39,80 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,96 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 39,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.450 Bechtle-Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 47,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 27,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,708 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 09.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,50 Mrd. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

