ROUNDUP/Aktien New York: Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken.

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 48.610,28 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 6.921,17 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 stieg um 0,06 Prozent auf 25.603,45 Punkte.

Einige Aktien bewegten sich deutlicher. So legten Nike an der Dow-Spitze um knapp fünf Prozent zu. Einer Pflichtmitteilung zufolge hat Apple-Chef Tim Cook am Montag für knapp drei Millionen US-Dollar Anteilscheine des Sportartikelkonzerns gekauft.

Intel (Intel) sackten hingegen um fast zwei Prozent ab. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Chip-Hersteller NVIDIA einen Test für die Nutzung eines Produktionsprozesses des Branchenkollegen gestoppt.

Dynavax (Dynavax Technologies) sprangen um fast 40 Prozent auf 15,43 US-Dollar nach oben. Der französische Pharmakonzern Sanofi will den Impfstoffhersteller für 15,50 Dollar je Aktie in bar entsprechend insgesamt 2,2 Milliarden Dollar kaufen./he