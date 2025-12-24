DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.584 +0,1%Bitcoin73.891 -0,3%Euro1,1778 -0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.466 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Tesla-Aktie: Holiday Update bringt verbesserte Fahrzeug-Lokalisierung Tesla-Aktie: Holiday Update bringt verbesserte Fahrzeug-Lokalisierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York: Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen

24.12.25 16:55 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 48.610,28 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 6.921,17 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 stieg um 0,06 Prozent auf 25.603,45 Punkte.

Einige Aktien bewegten sich deutlicher. So legten Nike an der Dow-Spitze um knapp fünf Prozent zu. Einer Pflichtmitteilung zufolge hat Apple-Chef Tim Cook am Montag für knapp drei Millionen US-Dollar Anteilscheine des Sportartikelkonzerns gekauft.

Intel (Intel) sackten hingegen um fast zwei Prozent ab. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Chip-Hersteller NVIDIA einen Test für die Nutzung eines Produktionsprozesses des Branchenkollegen gestoppt.

Wer­bung

Dynavax (Dynavax Technologies) sprangen um fast 40 Prozent auf 15,43 US-Dollar nach oben. Der französische Pharmakonzern Sanofi will den Impfstoffhersteller für 15,50 Dollar je Aktie in bar entsprechend insgesamt 2,2 Milliarden Dollar kaufen./he