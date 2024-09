Bechtle Aktie News: Bechtle gibt am Vormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 37,64 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 37,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 37,40 EUR. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.887 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 28,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,22 EUR am 18.07.2024. Abschläge von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 09.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Aktie aus.

