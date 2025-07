Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Montagmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 38,12 EUR.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 38,12 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 38,08 EUR. Bei 38,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 25.360 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 41,72 EUR markierte der Titel am 13.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 9,44 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,61 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,704 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,69 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

