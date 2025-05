Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 38,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 38,90 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 39,02 EUR. Bei 38,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.812 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 26,12 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,717 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 44,91 EUR angegeben.

Bechtle veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,16 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Was Analysten von der Bechtle-Aktie erwarten

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bechtle-Aktie stärker: Bechtle mit schwachem Jahresauftakt - erste Erholung sichtbar