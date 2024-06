Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Mittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 45,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 45,58 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 45,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.662 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 30,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,81 EUR an.

Am 08.05.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Bechtle die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

XETRA-Handel: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne