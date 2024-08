Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 39,46 EUR.

Mit einem Wert von 39,46 EUR bewegte sich die Bechtle-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 39,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 38,94 EUR. Bei 39,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.199 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 6,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,55 EUR.

Am 08.05.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Am 08.08.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

