Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Bechtle konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 37,86 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 37,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,43 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.659 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,42 EUR am 19.07.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 6,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,07 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

