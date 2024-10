Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 38,80 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 38,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 38,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,36 EUR. Zuletzt wechselten 47.859 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,10 Prozent hinzugewinnen. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 7,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,713 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,80 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 09.08.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

