Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 42,20 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:39 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 42,20 EUR abwärts. Bei 41,90 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.567 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 35,61 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 15,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,745 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,81 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.05.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,26 EUR je Aktie.

