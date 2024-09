Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 36,60 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 36,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 37,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,74 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.758 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 43,22 Prozent wieder erreichen. Bei 36,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,713 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,05 EUR.

Am 09.08.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Bechtle die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Schwacher Handel: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten