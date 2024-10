Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 37,00 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 37,00 EUR ab. Bei 36,80 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 108.211 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (36,20 EUR). Abschläge von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,80 EUR an.

Am 09.08.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

