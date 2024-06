Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Bechtle

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 47,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 47,34 EUR. Mit einem Wert von 47,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.606 Bechtle-Aktien.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 34,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 26,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 54,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,50 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Am 08.08.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

