Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 29,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 29,88 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 29,80 EUR. Bei 30,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 28.715 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 3,82 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,685 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,85 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,51 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

XETRA-Handel MDAX schwächer