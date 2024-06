Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 44,98 EUR.

Die Bechtle-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 44,98 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 44,98 EUR. Bei 46,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 24.406 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 14,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 22,52 Prozent wieder erreichen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,747 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 54,81 EUR.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

