Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag in Grün

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,20 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,20 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,24 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,22 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.167 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2024 auf bis zu 37,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,55 EUR.

Am 09.08.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

