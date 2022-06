Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 36,44 EUR ab. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 36,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.839 Bechtle-Aktien.

Am 10.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 69,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 47,61 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,29 EUR am 16.06.2022. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 79,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 12.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.379,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.510,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Bechtle am 11.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

