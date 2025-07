Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 37,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 37,96 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 37,96 EUR ein. Bei 38,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.409 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2025 auf bis zu 41,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,704 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,69 EUR an.

Am 09.05.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,87 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bechtle-Aktie gibt aber nach: Bechtle kauft in Spanien IT-Dienstleister zu

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht