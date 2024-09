Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,08 EUR nach.

Um 09:02 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,08 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 37,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.618 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 41,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 2,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,713 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 09.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,11 EUR je Aktie.

