Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag kaum bewegt

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 44,48 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 44,48 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 44,66 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 44,48 EUR. Bei 44,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.733 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Bei 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,65 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,747 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,81 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

