Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,98 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:01 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 37,04 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 469 Bechtle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 29,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 2,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,80 EUR je Bechtle-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2024 aus.

