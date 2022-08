Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Bechtle-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 44,38 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 44,48 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 42,89 EUR. Zuletzt wechselten 147.871 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Gewinne von 36,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,42 EUR. Dieser Wert wurde am 19.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,30 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 53,67 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

