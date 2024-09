Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Nachmittag stärker

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 38,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 38,80 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 38,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.684 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,20 EUR am 05.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,713 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Bechtle gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne