Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagvormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Bechtle konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 31,38 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,44 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.244 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 67,05 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,684 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,85 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

