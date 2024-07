Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Mittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 40,00 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 40,00 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,12 EUR an. Bei 39,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 28.291 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 31,05 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,728 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 51,92 EUR.

Am 08.05.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Bechtle dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,17 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

