Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Bechtle

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 24.05.2022 16:22:00 Uhr 2,5 Prozent auf 40,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 40,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 84.903 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,95 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,04 EUR. Abschläge von 6,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,00 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1.379,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1.510,00 EUR umsetzen können.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2023 aus.

