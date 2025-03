Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagmittag südwärts

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 37,52 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 37,52 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,26 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.991 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,73 Prozent. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,724 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,85 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 14.03.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,82 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2025 aus.

