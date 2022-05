Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag ohne große Veränderung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 26.05.2022 09:22:00 Uhr die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,63 EUR. Bei 40,64 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,54 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 40,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.028 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2021 auf bis zu 69,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,59 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 6,81 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 12.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1.379,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.510,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,66 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Bechtle-Aktie.

