Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Nachmittag

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 39,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 39,26 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,30 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,08 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.948 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 33,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,20 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,713 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,55 EUR.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

MDAX aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im MDAX

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus