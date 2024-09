Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,28 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 39,28 EUR zu. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 39,28 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,24 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.840 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 33,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,84 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,80 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

